Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Москве расследует сокрытие налогов бизнесменом и ресторатором украинского происхождения Юрием Белойваном. Его объявили в федеральный розыск и планируют подать в международный.

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В 2014-2015 годах налоговая инспекция провела проверку ООО "Золотой рассвет" - группы компаний ресторанного бизнеса, которой принадлежит сеть "Корчма Тарас Бульба". Руководитель этой группы Белойван знал о том, что его фирма должна быть привлечена к налоговой ответственности. Чтобы помешать взысканию неуплаченных налогов, пеней и штрафа, в конце 2015 года он зарегистрировал другую организацию ООО "Лидер К". А налоги, пени и штрафы "Золотого рассвета" в размере 57 млн рублей не уплатил и прекратил деятельность общества, продолжив работу ресторанов от лица фирмы "Лидер К". Таким образом он скрыл деньги от налоговых органов.

В июле 2019 года суд признал Белойвана виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), на общую сумму более 650 млн руб. Во время следствия предприниматель полностью признал вину. Суд в качестве наказания назначил ему два года колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд смягчил приговор на 3 месяца, а в ноябре 2019 года по ходатайству администрации исправительного учреждения суд освободил ресторатора от отбывания наказания из-за болезни.

Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся. После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Белойван неоднократно игнорировал вызовы следователя на допросы. В связи с этим он объявлен в федеральный розыск. А в ближайшее время планируется объявление его и в международный розыск.

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