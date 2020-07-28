Динамика заболеваемости и процент выявления. Таблица областей Украины, в которых не могут ослабить карантин
Минздрав опубликовал таблицу готовности областей к смягчению карантина. По состоянию на 28 июля к ослаблению ограничений не готовы девять регионов.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Отметим, ранее правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах:
- Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест.
- Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.
- Процент выявления, то есть, число обнаруженных положительных тестов на коронавирус относительно предыдущих результатов должен быть не выше 11%.
- Динамика - уровень роста заболеваемости. Показатель должен составлять не более 10%.
На сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы:
- Волынская и Житомирская области из-за динамики распространения коронавируса;
- Львовская область из-за процента выявления;
- Закарпатская область из-за загруженности коек;
- Волынская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области из-за процента выявления и динамики распространения заболевания.
В целом показатели со вчерашнего дня не изменились. Стоит отметить, что по итогам еженедельной комиссии по ЧС и ТЭБ вводятся меры по ослаблению или ужесточению карантина в случае установления роста или спала заболеваемости в определенном регионе.
Напомним, Минздрав рассказал, почему в Украине пока что не могут запустить в работу детские лагеря в условиях карантина.
Как сообщала "Страна", в Луцке и Львовской области ослабили карантин, несмотря на несоответствие критериям для смягчения ограничительных мер. А Винницкая область на сегодняшний день оказалась готова к снятию карантина.