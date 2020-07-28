Появилась таблица готовности областей к ослаблению карантина. Фото: "Страна"

Минздрав опубликовал таблицу готовности областей к смягчению карантина. По состоянию на 28 июля к ослаблению ограничений не готовы девять регионов. 

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Отметим, ранее правительство установило четыре условия для смягчения карантина в регионах:

  1. Загруженность больниц, предназначенных для людей с Covid-19. Не должно быть занято более 50% мест. 
  2. Охват ежедневного тестирования должен составлять минимум 12 на 100 тысяч населения.
  3. Процент выявления, то есть, число обнаруженных положительных тестов на коронавирус относительно предыдущих результатов должен быть не выше 11%.
  4. Динамика - уровень роста заболеваемости. Показатель должен составлять не более 10%.

На сегодня к дальнейшему ослаблению карантина не готовы:

  • Волынская и Житомирская области из-за динамики распространения коронавируса;
  • Львовская область из-за процента выявления;
  • Закарпатская область из-за загруженности коек;
  • Волынская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области из-за процента выявления и динамики распространения заболевания. 

В целом показатели со вчерашнего дня не изменились. Стоит отметить, что по итогам еженедельной комиссии по ЧС и ТЭБ вводятся меры по ослаблению или ужесточению карантина в случае установления роста или спала заболеваемости в определенном регионе. 

Появилась таблица готовности областей к ослаблению карантина

Напомним, Минздрав рассказал, почему в Украине пока что не могут запустить в работу детские лагеря в условиях карантина.

Как сообщала "Страна", в Луцке и Львовской области ослабили карантин, несмотря на несоответствие критериям для смягчения ограничительных мер. А Винницкая область на сегодняшний день оказалась готова к снятию карантина.

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