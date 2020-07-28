Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыли дело против исполняющего обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Александра Соколова. Детективы расследуют возможное совершение им уголовного преступления.

Об этом говорится в ответе НАБУ на соответствующий журналистский запрос "Украинских новостей".

В документе говорится, что дело против Соколова было открыто по решению Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС).

"Национальное антикоррупционное бюро выполнило решение Высшего антикоррупционного суда. Уполномоченными лицами НАБУ внесены данные в Единый реестр досудебных расследований о возможном совершении уголовного правонарушения исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований", - говорится в ответе.

При этом сотрудники НАБУ не уточнили, по какой именно статье открыто производство.

Примечательно, что 2 июня в НАБУ поступило заявление, которое якобы свидетельствовало о возможном совершении Соколовым преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением), в результате которого, по мнению заявителя, нанесен существенный вред государственным интересам, повлекший тяжкие последствия. Однако детективы бюро открывать дело отказались.

После этого заявитель подал иск в ВАКС, который 18 июня его удовлетворил и обязал НАБУ начать расследование.

Напомним, Александр Соколов стал временно исполняющим обязанности директора ГБР 17 марта, после того, как тогдашняя глава ведомства Ирина Венедиктова была назначена главой Офиса Генпрокурора.

Ранее мы писали, что Рада утвердила состав экспертной комиссии, члены которой вскоре должны будут выбрать нового главу ГБР.