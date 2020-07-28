Президент российской Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов объяснил, почему на Камчатке плохо нерестится лосось, из-за чего красная икра может стать дефицитом. Также он рассказал о вылове лосося в другом регионе России - на Сахалине.

Слова специалиста приводит РИА Новости.

По прогнозам, в 2020 году на Камчатке планировали добыть около 240 тысяч тонн тихоокеанских лососей. Однако на восточном побережье региона подходы рыбы оказались слабыми. В итоге объемы вылова рыбы на Камчатке во время лососевой путины стали худшими за последние десять лет.

"Район, на который были обращены взоры рыбаков, – восточная Камчатка. Она в провале – никогда так мало рыбы туда не приходило. Крайне мало поймали, и это будет основополагающим на рынке лососевой рыбы, в формировании ценовой политики вокруг тихоокеанских лососей... Многие говорят об очень плохой гидрологической обстановке: у побережья Камчатки стояла холодная вода. Предполагают, что наличие холодного водяного фронта не дало рыбе подойти на нерест", - объяснил Козлов причины ситуации.

Он отметил, что зато на Сахалине путина, по идее, должна развиваться по благоприятному сценарию.

"Юго-западный Сахалин не сработал в этом году, недостаточно заполнилась нерестилища – у нас там традиционно немного рыбы. Но в целом все отмечают ранние подходы горбуши, и сегодня мы можем сказать, что пока промысел набирает обороты. Пока мы еще не вышли на пиковые показатели, но рыба есть везде, ее пока не так много для большого промышленного лова. На Итурупе хорошая рыбалка, хорошо по горбуше работает Северо-Курильск. В целом пока подходы нас обнадеживают", - сказал эксперт, добавив, что на Сахалине пока нормальные гидрологические условия.

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