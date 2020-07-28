Министерство здравоохранения Украины обновило перечень стран "красной зоны".

На данный момент в списке присутствует 62 страны, по возвращении из которых туристы обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию или пройти ПЦР-тест на Covid-19.

Новая информация опубликована на сайте ведомства во вторник, 28 июля.

Так, в "красном списке" находятся Россия, Беларусь, Молдова, Болгария, Румыния, Казахстан, Кыргызстан и другие государства. Кроме того, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, по версии Минздрава, сохраняется в США, Франции, Великобритании, Испании, Швеции и других странах.

Полный список государств из "красного" и "зеленого" списков приведен ниже.

Стоит отметить, что в "красный список" попадают страны, где показатель заболеваемости Covid-19 превышает 40 случаев на 100 тысяч населения.

Напомним, что министерство здравоохранения Украины вновь внесло Албанию, Болгарию и Румынию в список стран "красной зоны". В перечне стран с благоприятной коронавирусной обстановкой эти государства пробыли чуть больше недели.

Ранее мы писали, что в ночь на понедельник, 27 июля, вступит в силу решение властей Австрии о запрете на въезд гражданам из 32 стран. Они попали в "красный список" из-за высокого уровня заражения коронавирусом.