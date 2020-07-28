Киевский городской совет, переименовавший улицу Российскую в Дарницком районе, на заседании во вторник, 28 июля, поддержал проект решения о присвоении имени Олеся Бердника новой улице в Святошинском районе.

Как сообщается на сайте Киевсовета, решение поддержали 96% голосовавших.

Олесь Бердник - выдающийся писатель-фантаст, автор более 20 романов и повестей, футуролог, художник и композитор. Он родился в 1926 году в одном из сел Николаевской области. Участвовал в Великой Отечественной войне в 1943-1945 гг., был ранен.

Начал печататься в 1957 году. Писал главным образом в жанре фантастики. Он является соавтором сценария известного фантастического фильма "Мечте навстречу", выпущенного Одесской киностудией.

Бердник был членом-основателем Украинской общественной группы содействия выполнению Хельсинкских соглашений, более известной как Украинская Хельсинкская группа.

Новая улица получила имя писателя

В конце жизни Олесь Павлович выступал с философскими произведениями, продолжающими традиции ученого Владимира Вернадского, объявил себя президентом "Украинской духовной республики". Выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах 1991 года в Украине, но получил последнее место из 20 кандидатов.

Он умер в возрасте 76 лет.

Его дочь Мирослава Бердник является известным блогером, выступающим против правого радикализма и национализма.

Ранее "Страна" сообщала, что Киевсовет переименовал проспект имени космонавта Комарова в честь покойного главы УГКЦ Гузара.

Мы также писали, что Верховный суд открыл производство о переименовании проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве.