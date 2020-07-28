В среду, 29 июля, дождь ожидается на Западной Украине, в остальных регионах страны будет сухо и жарко.

Об этом информирует пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, на западе страны ночью температура будет колебаться от +15 до +18 градусов, дождь пройдет во Львовской и Волынской областях. Днем термометр покажет +27...+31 градус, дождь ожидается на всей территории региона.

На севере ночью похолодает до +18 градусов, осадков не ожидается. Днем +29...+33 градуса, дождь пройдет в Житомирской области.

На территории восточных областей ночью ожидается дождь, температура от +16 до +19 градусов. Днем без осадков, температура воздуха будет колебаться от +​​30 до +33 градусов.

На юге Украины ночью дождь пройдет в Херсонской и Николаевской областях, термометр покажет от +17 до +21. Днем осадков не ожидается, воздух прогреется до +34 градусов.

В центральной части страны осадков не ожидается, температура ночью +18...+20 градусов, днем столбики термометра покажут +32...+34 градуса. Аналогичная погода будет и в Киеве.

Напомним, завтра в Украину придет атмосферный фронт северного циклона "Dana", который принесет дожди на Западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях.

Ранее мы писали, что средняя месячная температура в Украине, которая придет в августе, ожидается в пределах +19...+24 градусов (в горных районах 16-17 градусов тепла). Это на два градуса выше средних многолетних значений.