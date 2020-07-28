Прокуроры Департамента надзора за преступлениями, совершенными в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора открыли уголовные производства в связи с участием зарубежных граждан в противостоянии на Донбассе.

Иностранцев подозревают в попытке изменения границ Украины и участии в составе незаконных вооруженных формирований (ч.4 ст.447, ч.3 ст.110, ч.5 ст.260 УК Украины).

Об этом сообщается в Facebook Офиса генерального прокурора.

Прокуроры установили, что с 2014 года и по настоящее время не менее трех граждан Кыргызской Республики, пяти граждан Боснии и Герцеговины и семи граждан Бразилии участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе вооруженных формирований "ЛДНР".

Они воевали в 14-м батальоне территориальной обороны "Призрак", 11-м отдельном мотострелковом полку "Восток", 5-й отдельной мотострелковой бригаде "Оплот" и частной военной компании "Вагнер".

Проведение досудебного расследования поручено следователям СБУ.

Максимальная санкция по названным статьям предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее Офис генпрокурора регистрировал уголовные производства по фактам участия чилийца и 20 французов в вооруженном конфликте на Донбассе.

Иностранные граждане участвовали в боях на востоке и со стороны официального Киева. "Страна" рассказывала о преступнике из США, воевавшем в АТО на стороне Украины.