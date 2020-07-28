Во вторник, 28 июля, в юго-восточной части Украины все еще возможны сильные грозы. В связи с этим синоптики объявили I уровень опасности - желтый. А в среду так же неспокойно в плане погодных условий будет в западном регионе.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Завтра днем в западных областях страны весьма вероятны грозы, а местами град и шквалы 15-20 метров в секунду. Это тоже соответствует первому уровню опасности (желтому).

В западных областях прокатятся грозы

Кроме того, 29 июля в центральных, восточных, Сумской, Одесской и Николаевской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Ранее "Страна" приводила прогноз погоды в Украине до конца текущей недели.

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