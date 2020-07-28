В Одессе вспышку коронавирусной болезни выявили среди сотрудников "Инфоксводоканала". Диагноз Covid-19 подтвердился у шести человек.

Об этом во вторник, 28 июля, информирует местное издание "Думская" со ссылкой на источник в компании.

Сообщается, что болезнь была выявлена у двоих инженеров, сотрудника информационного центра, один сотрудник службы водосбыта. Какие должности в "Инфоксводоканале" занимают еще двое пациентов пока неизвестно.

"Все они бессимптомные. Это сотрудники административного офиса. После подтверждения диагноза их отправили на самоизоляцию. В офисе проводится санитарная обработка", - заявил пресс-секретарь компании Сергей Чабан.

По его словам, инфицированных обнаружили во время планового тестирования сотрудников на Covid-19.

На данный момент на предприятии идет эпидемиологическое расследование, медики требуют предоставить список всех сотрудников, которые контактировали с больными. "Инфоксводоканал" продолжает работу в штатном режиме.

Напомним, ранее в этом месяце в одесском детдоме "Жемчужинка" Covid-19 выявили у 15 воспитанников и двоих взрослых. Приют закрыли на карантин.

Ранее мы писали, что в Одессе из-за увеличения количества зараженных коронавирусом Covid-19 власти города запретили работу с 23.00 до 07.00 ночных клубов, а также ресторанов, кафе, баров.