В Харькове мужчина упал из окна на припаркованный во дворе дома автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области во вторник, 28 июля.

Сообщение о том, что неизвестный упал на припаркованный во дворе дома автомобиль поступило в полицию 28 июля в 13:25.

На место происшествия выехало руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела участка. В данный момент проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели.

По данным полиции, погибшему на вид 35-45 лет.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Полицейские устанавливают личность мужчины и все обстоятельства его смерти.

Напомним, вчера в Харькове во время ремонта в колодце четверо человек задохнулись газами.

Также сообщалось, что в Харькове пьяный мужчина с ножом угрожал прохожим и бросался под машины.