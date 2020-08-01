Август подготовил многим представителям Зодиака приятные сюрпризы, связанные с поездками и знакомствами, а также крупными финансовыми операциями. Финал лета будет успешным и в плане профессионального роста для тех, кто понимает важность человеческого фактора в любом бизнесе.

Предлагаем гороскоп на август 2020 года.

Овен (21.03 - 20.04)

Овны в августе будут не прочь укрепить свой социальный статус. Им захочется быть на виду, посещать светские мероприятия, активничать в виртуальном мире. Однако такая популярность может негативно повлиять на личную жизнь и привести к размолвкам с близкими.

Телец (21.04 - 20.05)

Похоже, что август испытывает Тельцов на прочность, когда подбрасывает представителям знака любовные романы, замешанные на жарких страстях, лишающих возможности рационально мыслить. Конец лета также потребует от вас пристального внимания к финансовым делам.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Все начинания, предпринятые в августе, будут иметь успех и наконец-то заставят Близнецов прекратить сомневаться в себе. Главное - правильно подобрать надежную команду и избегать общения с теми, у кого поперек горла становятся ваши достижения.

Рак (22.06 - 22.07)

Август может значительно изменить к лучшему жизненные обстоятельства Раков, если немного снизить нагрузку и углубиться в себя. Самое время сейчас понять свою приоритетную цель и начать активно идти к ней.

Лев (23.07 - 23.08)

В августе у Львов может круто измениться жизнь - этот месяц подарит и страсть, и любовь, и материальный успех, и крепкую дружбу. Вам останется только следить, чтобы победы не привели к чересчур завышенной самооценке.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам захочется посвятить август семье и домашним делам. Все будет складываться весьма умиротворенно и гармонично, если Девам не захочется углубиться в самокопание и не искать изнанку во всем.

Весы (24.09 - 23.10)

Для Весов август пройдет не событийно, однако не будет иметь неприятных последствий. Это хорошее время для того, чтобы взять отпуск, привести личные отношения в порядок, поднять самооценку и профессиональный авторитет.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы проведут август в мультизадачности и постановке новых планов. Возможно, это заставит вас пересмотреть свой повседневный уклад. В конце месяца удачными будут дела, а лишь те, за которые вы возьметесь с чистой душой.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Звезды говорят о том, что август станет для Стрельца месяцем переоценок. Вас ждет успех в том случае, если вы проявите присущие вам смелость и решительность. В рабочих делах - задумайтесь о тех, кто работает с вами в общей "упряжке", и ни в коем случае не зазнавайтесь.

Козерог (22.12 - 20.01)

В августе звезды советуют Козерогам заняться своими финансами. Тем более что период выдастся одним из лучших для денежных дел. Пора сойти с тропы стабильного спокойствия и простоты. Начинайте действовать. Август также хорошее время, чтобы пожить для себя и насладиться каждой минутой.

Водолей (21.01 - 20.02)

У Водолеев в августе будет достаточно времени и сил, чтобы расчистить любые "авгиевы конюшни". Используйте последний летний месяц, чтобы навести порядок в мыслях и делах. Проанализируйте круг близких друзей и отсейте тех, в ком видите исключительно потребительское отношение к себе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам стоит использовать август, чтобы приготовиться к важным и приятным переменам в личной жизни. Метаморфозы затронут и профессиональную сферу.