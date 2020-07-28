На заседании Киевского городского совет 28 июля решили переименовать улицу Российскую в Дарницком районе столицы. Теперь она будет носить имя участника батальона "Донбасс" Юрия Литвинского, который погиб в Иловайском котле в августе 2014 года.

Об этом сообщает в Facebook общественный активист, представитель городской организации общества "Мемориал" и член комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

"В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского - героя российско-украинской войны, бойца батальона "Донбасс", павшего от пули российского снайпера под Иловайском. Семья Юрия Литвинского живет неподалеку от бывшей улицы Российской", - написал Мартыненко-Кушлянский.

За соответствующее решение в Киевсовете проголосовал 61 депутат.

Итоги голосования по переименованию Российской улицы

Отметим, что переименование улицы Российской стало возможным после общественного обсуждения на сайте Киевсовета, там 94% из 659 человек высказались "за".

Подполковник Литвинский воевал во втором батальоне специального назначения "Донбасс". Он погиб 10 августа 2014 года в бою под Иловайском. Указом Порошенко от 14 августа 2014 года "за особое мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" Литвинский награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно). Его семья живет неподалеку от бывшей улице Российской.

Также в Киевсовете ставилось на голосование переименование улицы Пожарского в Дмитрия Багалия (советского украинизатора), а улицы Минина - именем организатора национального архивного дела Александра Лазаревского. Однако не хватило голосов.

Как писала "Страна", вопрос о переименовании Российской Комиссия горсовета Киева согласовала прошлой весной.

Мы также сообщали, что в прошлом году Киевсовет переименовал проспект имени космонавта Комарова в честь покойного главы УГКЦ Гузара.