Киевсовет занимался сегодня переименованиями улиц. Фото: kmr.gov.ua

На заседании Киевского городского совет 28 июля решили переименовать улицу Российскую в Дарницком районе столицы. Теперь она будет носить имя участника батальона "Донбасс" Юрия Литвинского, который погиб в Иловайском котле в августе 2014 года.

Об этом сообщает в Facebook общественный активист, представитель городской организации общества "Мемориал" и член комиссии по вопросам наименований при Киевском городском голове Тимофей Мартыненко-Кушлянский.

"В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского - героя российско-украинской войны, бойца батальона "Донбасс", павшего от пули российского снайпера под Иловайском. Семья Юрия Литвинского живет неподалеку от бывшей улицы Российской", - написал Мартыненко-Кушлянский.

Скриншот из Facebook Тимофея Мартыненко-Кушлянского

За соответствующее решение в Киевсовете проголосовал 61 депутат.

 Итоги голосования по переименованию улицы Российской

Итоги голосования по переименованию Российской улицы

Отметим, что переименование улицы Российской стало возможным после общественного обсуждения на сайте Киевсовета, там 94% из 659 человек высказались "за".

Подполковник Литвинский воевал во втором батальоне специального назначения "Донбасс". Он погиб 10 августа 2014 года в бою под Иловайском. Указом Порошенко от 14 августа 2014 года "за особое мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины" Литвинский награжден орденом "За мужество" III степени (посмертно). Его семья живет неподалеку от бывшей улице Российской.

Также в Киевсовете ставилось на голосование переименование улицы Пожарского в Дмитрия Багалия (советского украинизатора), а улицы Минина - именем организатора национального архивного дела Александра Лазаревского. Однако не хватило голосов.

Как писала "Страна", вопрос о переименовании Российской Комиссия горсовета Киева согласовала прошлой весной

Мы также сообщали, что в прошлом году Киевсовет переименовал проспект имени космонавта Комарова в честь покойного главы УГКЦ Гузара

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