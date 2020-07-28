20% украинцев получат вакцину от коронавирусной болезни Covid-19 в рамках глобальной программы COVAX.

Об этом во вторник, 28 июля, в ходе встречи с представителями бизнеса рассказал главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко, передает "УНИАН".

"Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Было поручение президента относительно обеспеченности Украины вакциной против COVID-19, сейчас мы активно над этим работаем и есть обещание, что как минимум на 20% населения вакцина придет в рамках COVAX", - заявил чиновник.

По его словам, министерство здравоохранения Украины напрямую контактирует с производителями вакцины, чтобы договориться о поставках препаратов за государственный счет. Также ведомство ожидает, что ему удастся обеспечить украинцев заказывать вакцины самостоятельно или через работодателя, который пожелает вакцинировать своих сотрудников.

Ляшко также добавил, что по состоянию на сегодня 7 производителей препаратов преступили к финальной стадии испытания вакцин от коронавируса и до конца года мир уже может получить результаты испытания и средства для иммунопрофилактики.



"Призываем всех дождаться вакцины, поскольку приобретение коллективного иммунитета в стране - это все же средневековый подход. Мы будем ждать оптимистических результатов испытаний", - сказал санврач.

Напомним, что Минздрав Украины уже обратился к главам здравоохранительных ведомств Германии, Франции, Италии и Нидерландов с просьбой предоставить Украине приоритетное право на приобретение лекарства, которое разрабатывается компанией AstraZeneca.

Как сообщала "Страна", во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда появится вакцина от коронавируса, на создание которой потребуется около $31 млрд. Старт массовой вакцинации людей от инфекции Covid-19 может начаться в середине 2021 года.