Мотоциклист в селе Грабов Ровненской области устроил погоню с полицией. Ролик с задержанием нарушителя набрал более миллиона просмотров.

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Ровно-1" в Facebook 26 июля.

Как видно на кадрах, погоня продлилась около минуты. Сотрудники полиции гнались за нарушителем по мототрассе. В результате он был задержан при преодолении очередного склона. Причины погони пока не сообщаются.

Стоит отметить, что за два дня видео погони набрало более миллиона просмотров.

Напомним, ранее в Одессе патрульные устроили погоню за 12-летним подростком на BMW. Как рассказали в пресс-службе, на требования остановить авто водитель не реагировал и всячески нарушал ПДД.

Также мы писали, что в Киеве на Майдане неизвестный избил полицейскую, сел в патрульное авто и устроил масштабную погоню.