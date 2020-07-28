Погоня копов за мотоциклистом под Ровно набрала 1,3 млн просмотров. Скриншот

Мотоциклист в селе Грабов Ровненской области устроил погоню с полицией. Ролик с задержанием нарушителя набрал более миллиона просмотров. 

Соответствующее видео опубликовал телеканал "Ровно-1" в Facebook 26 июля.  

Как видно на кадрах, погоня продлилась около минуты. Сотрудники полиции гнались за нарушителем по мототрассе. В результате он был задержан при преодолении очередного склона. Причины погони пока не сообщаются. 

Стоит отметить, что за два дня видео погони набрало более миллиона просмотров. 

Напомним, ранее в Одессе патрульные устроили погоню за 12-летним подростком на BMW. Как рассказали в пресс-службе, на требования остановить авто водитель не реагировал и всячески нарушал ПДД. 

Также мы писали, что в Киеве на Майдане неизвестный избил полицейскую, сел в патрульное авто и устроил масштабную погоню.

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