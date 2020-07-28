Из СИЗО вышел вероятный сообщник луцкого террориста, житель Харькова Дмитрий Михайленко. Он внес установленный Орджоникидзевский районным судом залог в 175 тыс. 760 грн.

Об этом в понедельник, 27 июля, рассказал адвокат подсудимого Андрей Костяный в комментарии информагентству "Интерфакс-Украина".

"Залог внесли, он вышел", - сказал защитник Михайленко.

Ранее мы писали, что 21 июля в центре Луцка Максим "Плохой" Кривош взял в заложники 13 человек и держал их в захваченном автобусе около 12 часов. Позже он сдался сам. При этом заложники не пострадали. Суд принял решение арестовать Кривоша на 60 дней без права внесения залога - до 18 сентября.

21 июля в Харькове правоохранители задержали возможного сообщника луцкого террориста с арсеналом оружия. По версии следствия, перед событиями в Луцке Кривош отправил Дмитрию Михайленко почтовую посылку. Во время обыска у мужчины изъяли оружие и боеприпасы (3 пистолета, 6 гранат, 67 патронов калибра 7.62, 33 патрона калибра 7.65, 122 патрона калибра 12/70, ружье Cobalt).

Ему объявили о подозрении по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) УК Украины. При этом по словам самого Кривоша, никаких сообщников у него нет. В свою очередь адвокат Михайленко утверждает, что в посылке были коллекционные монеты. Подсудимый отрицает, что незаконно продавал оружие и боеприпасы, но признает себя виновным в незаконном хранении.

24 июля Орджоникидзевский районный суд Харькова избрал меру пресечения Михайленко. Подозреваемый был арестован на 2 месяца с альтернативой внесения залога в 175 760 гривен.