Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что уже переболел коронавирусом. По его словам, болезнь прошла бессимптомно.

Об этом он рассказал сегодня на встрече с руководством и личным составом ведомств системы обеспечения национальной безопасности при посещении войсковой части 3214 внутренних войск МВД.

"Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное, вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно", - рассказал Лукашенко.

По его словам, 97% населения Беларуси переносят коронавирусную инфекцию без симптомов.

"Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно, слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", - сообщил президент.

Отметим, что ранее белорусский лидер неоднократно скептически отзывался о пандемии. Так, он называл коронавирус "психозом" и заявлял, что в Беларуси никто не умер от Covid-19. Кроме того, он заявлял, что считает ношение защитных масок в школах "несусветной глупостью", а принятие в школах такого решения - "самодеятельностью".

При этом в стране не вводились жесткие карантинные ограничения. Несмотря на это, в начале месяца Лукашенко объявил о полной победе над инфекцией Covid-19 в Беларуси.

Тем временем, по данным Минздрава страны, на 28 июля в стране зарегистрированы 67 366 человек (+119 за сутки). При этом 60492 человека выздоровело, 538 - умерли.