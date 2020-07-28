Украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук, который недавно отказался от мандата народного депутата, поделился фотографиями живописных Карпат. В горах артист проводит свой летний отпуск.

Снимки своего отдыха Вакарчук опубликовал в Instagram во вторник, 28 июля.

"Неделя в Карпатах - как месяц на лучшем морском курорте. Замечательный отель Янтры на Драгобрате - прекрасное место, чтобы собраться с мыслями и накачать в горных походах ноги", - написал музыкант.

По словам Вакарчука, за недельный отдых он успел покорить Говерлу, побывать у истока реки Прут и в селе Криворовня, где режиссер Сергей Параджанов снимал свой фильм "Тени забытых предков".

Подписчики музыканта порадовались за своего кумира и подметили, что он выглядит на свежих фотографиях отдохнувшим.

"В какой вы отличной форме, вдохновения вам и новым шедевров -нам. Ваша музыка с нами", - написал один из поклонников Вакарчука.

"Карпаты- одно из самых красивых мест в мире! Правильный выбор, Святослав! Мы вас любим и слушаем каждый день ваши песни! Творите!!!", - прокомментировал подписчик артиста.

На данный момент пост экс-депутата в Instagram набрал более 12 тысяч лайков.

Напомним, 11 июня Святослав Вакарчук сообщил на брифинге в Мариинском парке о своем уходе из Верховной Рады. 17 июня в парламенте был зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении его полномочий, однако нардепы не поддержали данную инициативу. Однако уже 26 июня члены партии "Голос" провели съезд, на котором лишили своего экс-лидера мандата народного депутата.

О политическом пути музыканта Вакарчука мы писали в отдельном материале.