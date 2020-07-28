Мировой туризм понес ущерб в 320 млрд долларов из-за пандемии коронавируса. Лишь за май количество международных туристов сократилось на 98% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Об этом говорится в статье Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), опубликованной во вторник, 28 июля.

Согласно оценкам UNWTO, ущерб от пандемии уже в три раза превысил последствия глобального экономического кризиса 2009 года для мирового туризма. Сообщается, что почти полное закрытие границ привело к падению туристических потоков на 98% в мае 2020 года.

"Это привело к сокращению числа туристов на 300 млн туристов и потере 320 млрд долларов международных туристических поступлений", - говорится в сообщении.

Кроме того, в UNWTO отметили, что значительное сокращение мирового туризма оставило миллионы людей без средств к существованию, включая жителей развивающихся стран. Большинство членов экспертной группы по туризму ожидают восстановление международного туризма ко второй половине 2021 года.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что в мире будет одна большая волна коронавируса, которая будет ускоряться и замедляться.

Также мы писали, что убытки, которые нанесла пандемия коронавируса, уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года. .