В Бельгии темнокожая женщина напала на настоятеля украинской греко-католической общины Рождества Иоанна Крестителя Ивана Данчевского, когда он возвращался домой после службы. Она пыталась забрать у священника ключи и говорила, что скоро храм станет мечетью.

Об этом сам священник написал на своей странице в Facebook.



"После службы, когда возвращался домой, неизвестная женщина напала на меня и пыталась отобрать ключи и зайти в дом. Была агрессивной, сказала, что скоро этот храм будет мечетью, а церковный дом принадлежит ей. К счастью, полиция прибыла достаточно быстро и ее арестовали", - написал отец Иван.



Священник также написал подробности истории в комментариях под постом. По его словам, с ним это происходит не в первый раз: тогда толкнули на землю и немного побили. В этот раз нападающая вела себя агрессивно, выкрикивала о пророке Мухаммеде. Сам отец Иоанн не пострадал: забежал в храм и там ждал полицию, которую вызвал.

Как сообщала "Страна", в Стамбуле, в соборе Святой Софии прошел первый за 86 лет намаз после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган распорядился превратить музей в мечеть.

При намазах в Святой Софии христианскую мозаику будут прятать при помощи спецтехники.

Напомним, мировое сообщество огорчено сменой статуса Святой Софии в Стамбуле. По этому поводу уже высказались президент США Дональд Трамп, предстоятель УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий и Константирнопольский патриарх и "отец Томоса" Варфоломей.

Против решения Эрдогана выступили многие ученые и христианские деятели, в том числе Русская православная церковь и Папа Римский.