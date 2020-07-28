В июне совокупный государственный долг Украины вырос на 2,7% в гривне - до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 3,5%, до $85,01 млрд

Об этом во вторник, 28 июля, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"В течение июня-2020 сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59,71 млрд грн и в долларовом эквиваленте на $2,89 млрд", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, меньший рост долга в гривне в июне связан с укреплением нацвалюты в том месяце до 26,69 грн/$1 (на сегодня 27,76 грн/$1), в то же время по сравнению с началом года гривня, когда курс составлял 23,69 грн/$1, заметно девальвировала.

В результате в целом за первое полугодие госдолг Украины в гривне вырос на 13,6%, или на 270,88 млрд грн, тогда как в долларовом эквиваленте его рост составил всего 0,8%, или $0,65 млрд.

В Минфине уточнили, что с начала года вшений госдолг Украины вырос на $2,16 млрд – до $51,12 млрд, в том числе в июне – на $2,16 млрд.

Напомним, в июне Украины получила первый транш от МВФ по программе stand by на $2,076 млрд и связанное с ним финансирование от ЕС в размере EUR500 млн.

Ранее в МВФ предрекли Украины в ближайшие четыре года падение экономики и рост курс доллара выше 30 гривен.