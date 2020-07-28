"Укрпочта" продала свое здание в селе Ягильница Тернопольской области, которое находится в аварийном состоянии. Новым владельцам пришлось отдать за него 104 000 гривен.

Об этом во вторник, 28 июля, написал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Facebook.

"Товарищи, то о чем так долго говорили большевики случилось - мы продали ровесника революции, стратегический объект 1917 года рождения Судя по фото, предыдущие революционеры его нехило штурмовали", - пошутил чиновник.

По его словам, при балансовой стоимости этого здания в 4264 гривни, на счет "Укрпочты" покупатель перечислил 104 000 гривен.

"А те кто мне будет напоминать про старые добрые времена - будет получать эти фотки в личку сразу после слов "Вам досталась такая мощная инфраструктура, почему Вы еще не Новая Почта?", - добавил Смелянский.

Напомним, что "Укрпочта" также намерена продать свой главный офис, который расположен на Крещатике в Киеве. Цена здания оценивается примерно в 1 миллиард гривен.

Ранее мы рассказывали о том, как айтишники купили здание отеля "Днепр" за миллиард гривен. Новые владельцы планируют развернуть там киберарену.