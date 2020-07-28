Украинские пограничники не пропускают российских граждан в Украину через пункт пограничного контроля Нехотеевка – Гоптовка. Сейчас там скопилось много граждан РФ, которым без законных оснований сотрудники ГПСУ отказывают в пересечении границы.

Об этом корреспонденту "Страны" рассказала 60-летняя гражданка РФ Наталья Л.

"Еду в Украину, там моя мама, которой уже 89 лет. Все необходимые документы предъявила, загранпаспорт, приглашение от родного брата, заверенное нотариусом. Также в наличии все остальные справки - от банковских счетов до справки о здоровье. Но пограничники уже четвертый час не пропускают – требуя от меня все новых и новых документов, которых нет в официальном списке ГПСУ для пропуска из РФ в Украину. Уже предоставила им даже копию паспорта мамы и копию справки о регистрации брака родителей и свидетельство о рождении моего брата. Но и этого им мало", - рассказала Наталья.

По ее словам, на границе много таких людей, как она. Они стоят в очереди по часу, после чего пограничники просят предоставить от родственников дополнительные документы по телефону. Хотя, по словам Натальи, они вообще не относятся к списку необходимых справок для пересечения границы.

"Среди отказников много женщин, стоим на солнцепеке, некоторые близки к обмороку. Таксисты говорят, что такое творится здесь уже больше месяца – пограничники могут просто так, на свое усмотрение, взять и завернуть обратно в Россию любого, даже пожилых людей. И это несмотря на то, что у всех есть приглашения и загранпаспорта. Мужчинам проехать вообще проблематично, даже женщинам запрещают въезд" - добавила женщина.

Наталью Л., по ее словам, все-таки пропустили через границу. На КПП 60-летняя женщина простояла более шести часов. В итоге россиянка опоздала на поезд из Харькова в город, где живет ее мать.

После истории Натальи "Страна" выяснила у пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, почему сотрудники ГПСУ требуют у граждан РФ документы, не относящиеся к необходимому списку для перехода границы.

"Инспектора после проверки документов у иностранцев выясняют цель их приезда в Украину и принимают самостоятельно решение относительно их пропуска. Информации о том, что на каком-либо КПП не пропускают людей без оснований, у меня нет" - рассказал Андрей Демченко.

Ранее мы писали, что сотрудники пограничной службы запретили въезжать в Украину троим гражданам РФ, которые собирались выступить в Киеве с лекциями и тренингами.