Мир ждет только одна волна распространения коронавируса, которая будет как ускоряться, так и замедляться.

Об этом во вторник, 28 июля, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис во время брифинга в Женеве, передает "Интерфакс".

По ее словам, международное сообщество сталкивается с "одной большой волной" коронавируса, которая "будет немного подниматься и опускаться".

Тажке она отметила, что не нужно считать, что вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии, так как коронавирус не похож на грипп, который имеет тенденцию к сезонному распространению.

Напомним, ранее в ВОЗ предупредили о долгом возврате к нормальной жизни после пандемии коронавируса.

Также сегодня стало известно, что во Вьетнаме эвакуировали с курорта 80 тысяч человек из-за вспышки коронавируса.