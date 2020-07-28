В мире будет одна большая волна коронавируса, которая будет ускоряться и замедляться - ВОЗ
Мир ждет только одна волна распространения коронавируса, которая будет как ускоряться, так и замедляться.
Об этом во вторник, 28 июля, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис во время брифинга в Женеве, передает "Интерфакс".
По ее словам, международное сообщество сталкивается с "одной большой волной" коронавируса, которая "будет немного подниматься и опускаться".
Тажке она отметила, что не нужно считать, что вирус перестанет распространяться в летнее время в Северном полушарии, так как коронавирус не похож на грипп, который имеет тенденцию к сезонному распространению.
Напомним, ранее в ВОЗ предупредили о долгом возврате к нормальной жизни после пандемии коронавируса.
Также сегодня стало известно, что во Вьетнаме эвакуировали с курорта 80 тысяч человек из-за вспышки коронавируса.