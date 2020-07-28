Министерство здравоохранения Украины вновь внесло Албанию, Болгарию и Румынию в список стран "красной зоны" из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в этих государствах.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Так, по состоянию на 27 июля в украинском "красном списке" находятся 60 стран. В нем по прежнему остаются США, Россия, Израиль, Черногория, Франция, Португалия, Молдова и другие государства. К ним добавились также Албания, Болгария и Румыния.

Тем временем в "зеленом списке" остаются Египет, Пакистан, Чехия, Словакия, Греция, Хорватия, Польша, Индия, Нидерланды и другие страны.

Напомним, что граждане, приезжающие из "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением "Дій вдома". Еще один вариант - пройти ПЦР-тест прямо в аэропорту. Также для въезда в Украину иностранным гражданам необходим страховой полис, покрывающий расходы на лечение Covid-19 и обсервацию.

Стоит отметить, что 19 июля министерство здравоохранения Украины исключило Албанию, Болгарию и Румынию из "красного списка". Таким образом, в перечне стран с благоприятной коронавирусной обстановкой эти государства пробыли чуть больше недели.

Ранее мы писали, что с 30 июля изменятся правила въезда украинцев в Болгарию. Теперь в страну будут пускать только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус.