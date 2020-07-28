Евросоюз намерен оставить внешние границы закрытыми для большинства приезжих из других стран в течение как минимум еще двух недель. Такое решение было принято из-за увеличения числа новых случаев Covid-19. Данное решение коснется в том числе и украинцев.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, во вторник, 28 июля.

Отмечается, что ЕС склоняется к сокращению списка из 13 государств, в частности, исключив Канаду, Китай, Японию и Южную Корею, чьи жители могли въезжать на территорию союза беспрепятственно. Они говорили на условиях анонимности, так как обсуждения в понедельник среди экспертов были конфиденциальными.

В "белый" список сейчас также входят:

Алжир,

Австралия,

Грузия,

Марокко,

Новая Зеландия,

Руанда,

Таиланд,

Тунис,

Уругвай.

По словам одного из официальных лиц, Алжир и Марокко также могут быть исключены решением послов стран-членов на встрече в среду.

"Что касается критериев, которым отвечает или не отвечает та или иная интересующая вас страна, чтобы быть включенной в список, на этот вопрос мы вам ответить не можем. Наши критерии были опубликованы. Они открыты. Вы можете к ним обратиться. На их основании можно судить о готовности той или иной страны обмениваться поездками со странами Европейского союза", - сказал дипломат, комментируя данную ситуацию.

По его словам, "это решение полностью зависит от оценки государств-членов Европейского союза, и на данном этапе невозможно сказать, какие страны будут включены в список и будут ли внесены изменения в предыдущий список". "Все это входит в компетенцию государств ЕС, и их решения еще нет", - объяснил собеседник агентства.

Напомним, 14 июля Европейский Совет принял решение сократить список с 14 до 12 стран, гражданам которых разрешается въезд в Евросоюз, исключив Сербию и Черногорию.