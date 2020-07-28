Сотрудники полиции Одесской области проверяют сообщение о стрельбе около села Визирка в Лиманском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона во вторник, 28 июля.

"Для установления места нахождения и задержания правонарушителей в действие введена специальная полицейская операция "Перехват", - говорится в сообщении.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, что ранее одесский активист Демьян Ганул заявил, что сегодня, когда он возвращался из Южного в Одессу, две машины попытались столкнуть его авто с дороги, а потом открыли стрельбу.

"Только что обстреляли автомобиль, в котором я ехал. Toyota Rav4 на киевских номерах и какой-то Mercedes нерастаможенный. Нас хотели столкнуть с трассы и начали обстреливать, судя по всему, из травматического оружия. Чудом не попали в меня. Стреляли с двух сторон. Мы начали отстреливаться. Чем вам не покушение?" — заявил Ганул на видео в YouTube.

Стрелявшие скрылись, активисты вызвали полицию.

Напомним, ранее в Одесской области 60-летний мужчина из окна собственного дома устроил стрельбу по копам.

Также мы писали, что в Киеве конфликт пассажира с таксистом закончился стрельбой.