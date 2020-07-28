В Кропивницком повесился 33-летний капитан Вооруженных сил Украины, во время самоубийства он не находился на службе.

Об этом со ссылкой на заместителя командира по морально-психологическому обеспечению части А-1405 Анну Вольскую сообщает "Суспильне".

Так, уточняется, что 27 июля командир противопожарной роты воинской части А-1405 капитан Вооруженных сил Украины повесился в лесополосе, вблизи улицы Жадова в Кропивницком. В части о происшествии узнали около 16:10.

По словам Вольской, капитан не находился на службе в то время, у него проблем не было, характеризовался он хорошо. На данный момент ведется следствие.

Напомним, в начале июля в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая базируется в Житомире, покончил с собой 19-летний солдат срочной службы. Также мы писали о том, как в Полтаве в госпитале повесился военнослужащий.