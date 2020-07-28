Национальный совет реформ при президенте Украины предлагает уменьшить количество судов в Украине до 200 и создать единый орган контроля над ними.

Об этом во вторник, 28 июля, рассказал глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили в ходе презентации.

Так, по мнению чиновника, судебная реформа в Украине не может быть проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Верховной Рады.

"Сама система изнутри себя не поменяет, у них расставлены люди везде: и в Верховной раде, и на разных уровнях в Администрации Президента, и в правительстве, и других местах. Но во всех этих учреждениях есть люди, которые реально хотят изменений и лучшего будущего для своей страны", - заявил Саакашвили.

Он также подчеркнул необходимость уменьшения количества судов с 764 до 200. По словам чиновника, это позволит обеспечить более комфортный опыт обращения в суд и повысить эффективность судебных органов.

Так, в рамках будущей реформы судебной системы, Нацсовет предлагает:

Ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (Высший совет правосудия, Высшая квалификационная комиссия судей, Государственная судебная администрация) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы. Он будет заниматься переаттестацией и подбором судей, рассмотрением дисциплинарных жалоб, мониторингом добропорядочности судей, и материально-техническим обеспечением судей.





Он будет заниматься переаттестацией и подбором судей, рассмотрением дисциплинарных жалоб, мониторингом добропорядочности судей, и материально-техническим обеспечением судей. Провести конкурсы на должность судей . Это необходимо в связи с тем, что в системе наблюдается кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей





. Это необходимо в связи с тем, что в системе наблюдается кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы, вакантными остаются 2000 должностей Изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции ( ликвидировать отдельные системы хозяйственных судов и административных судов )





) Автоматизировать процессы в судах (реализовать проект "Суд в смартфоне" )





) Создать конкурентную систему для разрешения гражданских, семейных и хозяйственных споров





Внедрить практику суда присяжных в категориях по особо важным и социально опасным преступлениям





в категориях по особо важным и социально опасным преступлениям Ликвидировать монополию проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах





исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах Пересмотреть статус Верхового суда, где будет сформирована прецедентная практика





Провести референдум касательно дальнейшей судьбы Конституционного суда Украины для того, чтобы граждане решили, ликвидировать этот орган или позволить ему функционировать далее

Примечательно, что по поводу последнего пункта программы судебной реформы Саакашвили заявил, что Конституционный суд "в теперешней форме вообще не нужен".

Также чиновник показал "условный прейскурант", в котором прописаны расценки, по которым на данный момент якобы работают украинские суды. Так, например за приговор про признание виновным или невиновным в совершении уголовного преступления заинтересованное лицо может заплатить $50 000, а решение вопроса об отмене штрафа стоит $500.

Напомним, недавно глава исполкома Нацсовета реформ Михаил Саакашвили выступил за включение иностранных судей в Верховный Суд Украины.

Ранее грузинский политик рассказал о том, что Россия далеко обошла Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы.