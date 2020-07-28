Взявший в заложники сотрудника полиции в Полтаве Роман Скрипник страдает от психических расстройств и имеет навыки выживания в экстремальных условиях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции во вторник, 28 июля.

"На основании данных, полученных из различных источников, а также результатов анализа действий и мотивации злоумышленника, полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную выучку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств", - говорится в сообщении.

Работу правоохранителей также осложняют его персональные навыки и специфика природного ландшафта Миргородского района.

Напомним, 23 июля пытались задержать Скрипника по подозрению в краже автомобилей. Во время этого преступник начал угрожать гранатой и захватил сотрудника полиции. Позже в его руках оказался начальник уголовного розыска, который поменялся с полицейским. Кроме того, преступнику дали служебный автомобиль, на котором он вместе с заложником передвигался по городу.

Позже правоохранители дали возможность Скрипнику выехать за пределы города на служебном автомобиле.

Затем стало известно, что Скрипник посреди дороги бросил авто и скрылся в лесополосе.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"), ст. 349 ("Захват работника правоохранительного органа в заложники") и ст. 263 ("Незаконное обращение с боеприпасами") Уголовного кодекса Украины. Ему может грозить пожизненный срок лишения свободы.

Ранее мы подробно писали о том, почему полиция до сих пор не может поймать полтавского террориста Скрипника.