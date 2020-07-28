Президент Владимир Зеленский своими указами создал в Луганской области две новые военно-гражданские администрации: в Лисичанске и соседнем с ним Северодонецке, который является областным центром региона.

Об этом свидетельствуют документы, обнародованные на сайте главы государства.

Так, в соответствии с указом Зеленского №293/2020 от 27 июля военно-гражданскую администрацию создадут в городе Лисичанск.

А указ №297/2020 от 28 июля предписывает во исполнение закона Украины "О военно-гражданских администрациях" создать ВГА в городе Северодонецк.

В связи с этим командующему объединенных сил, главе Луганской областной государственной администрации поручено осуществить меры, связанные с образованием военно-гражданских администраций. Указы вступают в силу со дня их опубликования.

Отметим, что закон о военно-гражданских администрациях в Украине действует с 2015 года. Их по решению президента образуют в тех населенных пунктах Донбасса, в которых сельские, поселковые, городские советы или их исполнительные органы не осуществляют возложенные на них полномочия. Управление ВГА осуществляют назначенные решением СНБО Украины руководители. Такие администрации выполняют полномочия, характерные для органов местной власти.

Напомним, поезд Киев-Лисичанск будет останавливаться в 20 км от нового пункта пропуска в Золотом на Донбассе.

Также мы писали, что в Северодонецке подрались помощник нардепа и депутат местного совета.