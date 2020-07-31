Предлагаем гороскоп для всех знаков Зодиака на пятницу, 31 июля. Сегодня 11-й день лунного цикла. Он подарит всплеск энергии, креатива, может выпасть редкий шанс, которым нужно успеть воспользоваться.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня на Овнов влияют сильные, активные и яркие 11-ые лунные сутки. Этот день не для всех представителей знака сложится удачно. С другой стороны время замечательно тем, что невозможное - возможно. И есть шанс, что сбудется что-то особенное.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам не следует сегодня начинать важные дела, если вы до конца не уверены в собственных силах, а также в том случае, если вы не провели предварительную проверку сложившейся ситуации.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы смогут ощутить в себе силы для рискованных поступков. Удача будет сопутствовать тем, кто готов на нестандартные решения ради достижения своих целей.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня обычный пресс бытовых и рабочих дел ослабнет, и вы почувствуете свободу. Вечером вас заинтересует дело, которым вы ранее не занимались.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам необходимо сделать над собой усилие, чтобы сконцентрироваться на самой важной цели. Вы сможете достичь желаемого, если смиритесь с обстоятельствами и полностью доверитесь партнеру.

Дева (24.08 - 23.09)

За сегодняшний день Девы смогут успеть сделать больше, чем за весь месяц, если правильно распределят силы и трезво оценят возможности. Одинокие Девы могут познакомиться с веселым человеком.

Весы (24.09 - 23.10)

Сегодня Весам необходимо провести день в обществе единомышленников. Учитывайте мнение окружающих, они подарят вам много идей и ответят взаимностью.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодня Скорпионам придется избавиться от иллюзий, какими бы привлекательными они ни были. День может подарить всплеск энергии, креатива, творчества. Вас могут посетить удачные идеи.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Сегодня Стрельцам захочется сделать все и сразу. Не сдерживайте свой порыв, включайтесь в работу на все 100%, а с домочадцами старайтесь выстраивать отношения на основе взаимопомощи и поддержки.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогам стоит направить внимание на решение давно наболевших семейных проблем. Вы многое приобретете, если проявите отзывчивость и внимательность к окружающим.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеи преуспеют в решении материальных вопросов, проявят дипломатическую хватку и повысят уровень профессионального мастерства. Успешными будут шаги для получения спонсорской помощи.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Эти лунные сутки помогут Рыбам обрести свежий взгляд на важные ситуации в жизни. Если вы давно мечтали отказаться от вредных привычек, сделайте это сегодня.