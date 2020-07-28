Президент Владимир Зеленский в День Крещения Руси обратился ко всем главам церквей страны, чтобы они помолились за мир в Украине.

Об этом говорится в его сообщении в Телеграме.

"В этот день в храмах нашей страны осуществляются торжественные молитвенные мероприятия. Я хочу обратиться ко всем главам церквей и религиозных организаций, независимо от конфессий. Обратиться с просьбой не как президент, а как человек. С просьбой помолиться за мир на украинской земле. За такую желаемую тишину и полное прекращение огня на Донбассе. За то, чтобы наши люди перестали гибнуть и получать тяжелые ранения. За то, чтобы ужасы войны для Украины наконец закончились. За то, чтобы наступил долгожданный мир", - написал Зеленский.

"Сегодня нам очень нужна совместная молитва за Украину", - также отметил президент.

Кроме того, он призвал не пренебрегать ценностями христианства. "Они должны царить как в наших словах, так и в наших поступках. Без них невозможно движение на пути к процветанию и желаемому миру", - отмечено в сообщении.

Напомним, сегодня в стране отмечают День крещения Киевской Руси в честь событий 988 года, когда киевский князь Владимир принял христианство по греческому обряду, а также сделал его государственной религией Киевской Руси.

Ранее у Зеленского поздравили украинцев с Днем крещения Киевской Руси. В Офисе президента отметили, что принятие христианства приблизило украинцев к большой семье европейских народов, заложив глубокие традиции политической и правовой культуры.

Отметим, что пред этим иерарх ПЦУ объявил Зеленского предателем из-за перемирия на Донбассе.