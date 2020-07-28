Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий негативно отреагировал на присвоение храму Святой Софии в Турции статуса мечети.

Об этом Онуфрий заявил во вторник, 28 июля, передает проект "Pavlovsky News".

Так, на вопрос, как глава УПЦ митрополит Онуфрий относится к смене статуса храма Святой Софии, он ответил: "Негативно. Это христианская церковь и она должна принадлежать тем, кто ее построил. Но там другое государство, другие законы, право. Мы молимся, чтобы Бог вернул ее. Потому что мы не захватываем мечети и мы хотели бы, чтобы наши храмы тоже никто не захватывал".

В свою очередь глава ПЦУ Епифаний отметил, что за храмом должен быть закреплен нейтральный статус.

"Мы приняли эту весть с большой скорбью. Я как предстоятель высказывал свою четкую позицию, что Святая София Константинопольская должна оставаться в том статусе, в котором она была уже почти на протяжении века. Это музей. Мы видели, что и весь мир, и представители разных стран выражали свое возмущение", - заявил Епифаний.

Напомним, в марте прошлого года Эрдоган предложил лишить собор Святой Софии статуса музея и переделать его в мечеть. Тогда он пояснял, что такой шаг будет ответом Израилю и США на их ближневосточную политику. В среду, 1 июля, госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Турции не превращать константинопольский собор Святой Софии в мечеть.

3 июля Государственный совет Турции, который считается высшим административным судом страны, провел заседание о статусе собора Святой Софии. Уже 10 июля судебный орган отменил решение правительства страны от 24 ноября 1934 года о статусе музея Святой Софии. Таким образом зданию вернули статус мечети.

Также в Русской православной церкви заявили, что изменение статуса собора это "пощечина всему мировому христианству".

24 июля в храме Святой Софии прошел первый за 86 лет намаз.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что государство не будет учитывать мнения других стран в вопросе возвращения собору Святой Софии статуса мечети.