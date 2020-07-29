В Луганской ОГА не хотят проводить местные выборы в прифронтовых населенных пунктах
Губернатор Луганской области Сергей Гайдай считает, что будущей осенью местные выборы в прифронтовых населенных пунктах проводить нельзя.
Об этом Гайдай заявил в ходе брифинга в Северодонецке, сообщает "Громадське".
"Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (Донецкую ОГА - Ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будет выборов, будут принимать уже депутаты", - сказал Сергей Гайдай.
Кроме того, сообщается, что ранее Донецкая ОГА также выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".
Напомним, 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября - везде, кроме неподконтрольных территорий - ОРДЛО и Крыма.
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