Губернатор Луганской области Сергей Гайдай считает, что будущей осенью местные выборы в прифронтовых населенных пунктах проводить нельзя.

Об этом Гайдай заявил в ходе брифинга в Северодонецке, сообщает "Громадське".

"Я считаю, что нельзя проводить выборы. Я поддерживаю в этом случае позицию соседей (Донецкую ОГА - Ред.). Это касается национальной безопасности. Решение о том, где именно не будет выборов, будут принимать уже депутаты", - сказал Сергей Гайдай.

Кроме того, сообщается, что ранее Донецкая ОГА также выступила против проведения выборов в населенных пунктах, которые "находятся в районе поражения крупнокалиберной ствольной и реактивной артиллерии незаконных вооруженных формирований".

Напомним, 15 июля Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября - везде, кроме неподконтрольных территорий - ОРДЛО и Крыма.

Также мы писали о том, что в ЦИК рассказали о новых правилах проведения местных выборов.