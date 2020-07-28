Власти Житомира приняли решение отменить спецпропуска для проезда в общественном транспорте, которые действовали там с апреля.

Об этом заявил мэр города Сергей Сухомлин на своей странцие в Facebook во вторник, 28 июля.

"С 1 августа отменяем спецпропуска для проезда в общественном транспорте", - написал Сухомлин.

Данная система действовала с апреля текущего года, чтобы жители Житомира, которым необходимо добраться до работы, могли это сделать во время карантина.

При этом Сухомлин сообщил, что стоимость проезда немного изменится. Без изменений с 1 августа остается оплата транспортной картой: 6 грн в маршрутке и 4 грн в электротранспорте. Однако по наличной оплате тариф изменится: 8 грн в маршрутках 5 грн в троллейбусах.

"В очередной раз призываем оформлять карточки житомирянина. Ведь без их наличия пенсионеры по возрасту и инвалиды 3-й группы права на бесплатный проезд не получат. Однако оплата в общественном транспорте для них будет 3 грн", - добавил мэр.

Работу детских развлекательных центров рассмотрят на заседании исполкома.

Напомним, 1 июля в Житомире ослабили карантинные ограничения. В частности, была возобновлена работа ТРЦ, фитнес-залов и гостиниц.

Также в начале июля в Черновцах ослабили карантинные ограничения, разрешив ездить в транспорте.