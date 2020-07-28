Полицейские задержали мужчину, который избил женщину ногами в центре Днепра. Пострадавшая оказалась сожительницей нападавшего.

Об этом во вторник, 28 июля, информирует пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"Полицейские Шевченковского отделения полиции задержали мужчину, который избил женщину на Европейской площади г. Днепр", - говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что пострадавшая с телесными повреждениями была госпитализирована в местную больницу. Полицейским удалось установить, что обидчиком оказался сожитель женщины 1988 года рождения.

"Указанный факт зарегистрирован в журнале единого учета. В ближайшее время будет принято решение о правовой квалификации события", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь с оценкой данного инцидента выступил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Ублюдок, зверски избивший девушку в Днепре задержан полицией. Ему 32 года, и я хочу верить в то, что ближайшие года три, до своего 35-летия, он проведет в местах лишения свободы", - заявил чиновник.

По его словам, в результате инцидента женщина получила тяжелое сотрясение мозга с возможностью осложнений.

"Полиция свое дело сделала. Теперь дело за судом", - написал Геращенко.

Тем временем начальник местной инспекции по вопросам благоустройства горсовета Руслан Мороз заявил, что нападавшего задержали коммунальщики и передали в руки полиции.

"Инспекторами КП "Благоустрий" на Европейской площади в 12:32 изловлен и передан органам полиции негодяй, избивший женщину на Европейской площади. Благодарю за работу и за активную гражданскую позицию! Дикопольский Владимир, Бондаренко Александр, Паркин Вадим - все АТОшники", - написал чиновник.

Ранее мы публиковали видео этого жестокого избиения, которое произошло в центре Днепра.

Напомним, недавно в сети появились кадры избиения женщины в маршрутке. Пострадавшая заплатила за два места, после чего нарвалась на волну агрессии со стороны нескольких пассажиров, а водитель не отреагировал на произошедшее. Во время конфликта мужчина ударил женщину несколько раз кулаком по лицу.