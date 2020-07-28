Сегодня, 28 июля, Леонид Кучма прекратил работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как заявил Зеленский, это было желание самого Кучмы.

Причины, по которым второй президент решил покинуть ТКГ, анализирует Телеграм-канал "Политика Страны".

"Кучма уже второй раз покидает ТКГ. Первый раз это было на исходе правления Порошенко, в 2018 году, и его уход стал символом тупика, в который вошёл минский процесс. Кучма вернулся вскоре после инаугурации Зеленского как надежда, что из тупика можно выйти. С тех пор из тупика выйти попробовали, но вскоре зашли вновь. Но сейчас вроде какие-то небольшие шажочки начали делаться (перемирие, разговор Зе с Путиным и т.д). И вот на этом фоне Кучма вдруг вновь уходит", - пишет "Политика Страны".

В политических кругах обсуждается три основных версии его ухода.

"Первая - состояние здоровья. Леониду Даниловичу скоро исполнится 82 года. В таком возрасте ему действительно объективно трудно выполняет далеко не самую спокойную работу в ТКГ.

Вторая - Зеленский и Ермак хотят поставить во главе ТКГ своего человека. Наиболее очевидная кандидатура - Резников. Хотя не исключено, что могут быть и более неожиданные фигуры.

Третьей вероятной причиной ухода Кучмы могут быть попытки Зеленского использовать минский процесс для своего пиара накануне местных выборов. И уход Кучмы - свидетельство того, что и он, и его влиятельный зять-олигарх Виктор Пинчук не хотят в этом участвовать.

"Команда Зеленского придумывает какие-то политтехнологические ходы, желая повысить свой рейтинг и обещает всем все и сразу, что вряд ли получится. А дед матерый - не хочет оказаться крайним", - сказал "Стране" один из знакомых Кучмы.

Прогнозировать дальнейшее развитие событий можно будет после объявления имени нового главы украинской делегации.

Напомним, в предыдущий раз о выходе из ТКГ по Донбассу Кучма объявил еще в сентябре 2018 года. Тогда он сослался на возраст и бесперспективность своей работы.

Однако уже в начале июня 2019 года президент Зеленский снова назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу.