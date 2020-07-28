Во вторник, 28 июля, неизвестный мужчина совершил нападение на синагогу в Мариуполе (Донецкая область).

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины со ссылкой на слова лидера еврейской общины Мариуполя раввина Менахема Мендл Коэна.

После утренней молитвы неизвестный ворвался в здание синагоги с топором. Преступник атаковал охранника, который вышел ему на встречу, нанеся ему несколько ударов.

По словам раввина, завязалась драка, охраннику удалось обезоружить нападавшего, который был примерно на 20 лет младше.

Также в общине предоставили видео с камер наблюдения. На видео видно, как молодой человек нападает на охранника с топором. Кроме этого, нападавший, убегая, успел бросить в сторону здания синагоги пакеты и банки с фекалиями, песком и неизвестным веществом.

"Слава Богу, охраннику удалось забрать топор. Я в это время был в синагоге, пока они дрались, успел уйти через запасной вход, выбежать со двора и сфотографировать нападавшего. Мы вызвали полицию и сейчас преступника ищут. Было несколько чудес Всевышнего: в синагоге были невооруженные люди, но все остались живы, охранник просто герой.

Наша община и я лично выражаем глубочайшую благодарность Рихарду Анатольевичу Голомазову за то, что он, рискуя жизнью, защитил всех, находящихся в здании", - рассказал раввин Менахем Мендл Коэн.

По словам раввина, полиция тут же включилась в работу и занимается расследованием инцидента и поиском преступника.

Напомним, в январе в Умани 30 человек с ножами и палками напали на евреев у могилы Нахмана.

Также мы писали, что суд отправил за решетку четырех человек, избивших до смерти раввина в Житомире.