Двор горсовета Киева ( ул. Крещатик, 36 - Ред.) откроют для парковки автомобилей в выходные и праздничные дни.

Такое решение приняли депутаты Киевского городского совета во вторник, 28 июля, передает пресс-служба администрации столицы.

"Киевляне и гости столицы в выходные и праздничные дни смогут использовать территорию во дворе админздания по адресу: улица Крещатик, 36 для стоянки собственных легковых автомобилей", - говорится в сообщении.

Это стало возможно благодаря тому, что сегодня депутаты приняли решение "Об особенностях использования территории во дворе комплекса административных зданий Киевского городского совета в выходные и праздничные дни, некоторые меры по стимулированию развития электротранспортной инфраструктуры и другие организационные вопросы".

Условие доступа к парковке Киевсовета - наличие свободных мест и соблюдение правил посещения территории. Водителей обязали не нарушать общественный порядок, сохранять чистоту и размещать авто в соответствии с разметкой.

"10% мест будет отведено для электромобилей. Также во дворе предусмотрены зарядные станции для электромобилей и выделены места стоянки для машин людей с инвалидностью. Заезд будет открыт со стороны улицы Пушкинской", - заявил заместитель мэра города - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его словам, соответствующее решение снизит нагрузку на парковочные места в центре столицы.

"Планируется, что место для стоянки автомобилей во дворе Киевсовета будет бесплатным. График работы: с 8:00 до 22:00", - добавил чиновник.

Напомним, ранее местные власти заявляли о планах увеличить стоимость парковки в центральной части Киева до 50 грн/час.

Как мы сообщали ранее, с января этого года в украинском законодательстве появилась новая норма, согласно которой водителям стало запрещено парковаться на местах для электромобилей.