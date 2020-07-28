В центре Киева при содействии турецкой стороны планируют построить мечеть разговоры о которой ведутся еще с прошлого года. В настоящее время идет обсуждение дизайна сооружения.

Об этом заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере в интервью "Интерфакс-Украина".

"Украина - это дом для большого количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что много крымских татар должны были переехать, и в Киеве проживает значительная община. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве", - сказал посол.

По его словам, вопрос с выделением земельного участка уже решен. Посол добавил, что мечеть планируют возвести в центре столицы. Точное расположение раскроют после завершения всех формальных процедур.

"Пока стоит сфокусироваться на дизайне. Когда будет выполнена эта работа, начнутся официальные процедуры утверждения и потом станет известно, где она будет. Надеюсь, что больше деталей появится в ближайшие месяцы", - добавил Гюльдере.

Напомним, что в конце 2019 лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что в центре Киева построят самую большую мечеть в Украине. Она будет рассчитана на пять тысяч человек.