В понедельник, 27 июля, в Ивано-Франковской области произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля Государственного космического агентства Украины.

Специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 2,5 балла в 13:45.

Эпицентр землетрясения находился в районе села Монастырчаны Богородчанского района на глубине 11 км.

По данным пресс-службы центра, интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей, а потому ни к каким разрушительным последствиям они не привели.

Напомним, в конце июня в Черновицкой области произошло землетрясение силой 2,4 балла по шкале Рихтера.

Еще одно землетрясение случилось на Прикарпатье в начале июня. Тогда сила подземных толчков достигла 3,2 балла.