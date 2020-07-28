В компании Cloudflare опровергли информацию об утечке данных с их сервиса. Данные, обнародованные в сети, доступны через стандартные запросы DNS в открытом интернете.

Напомним, в СНБО 26 июля заявили, что в DarkNet утекли данные - перечень почти из трех миллионов сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и других кибератак.

"Страна" обратилась за комментарием в компанию Cloudflare.

Как сообщил нам Максим Мацкул, представитель компании по работе с клиентами в Восточной Европе, информация СНБО не соответствует действительности.

"Мы подробно изучили предполагаемую утечку информации DNS сервиса, касающейся клиентов Cloudflare. Информация, размещаемая в социальных сетях, не является результатом утечки или взлома наших систем. Опубликованные данные доступны через стандартные запросы DNS в открытом интернете, а не в результате утечки или взлома", - заявил Максим Мацкул.

Он уточнил, что Cloudflare предоставляет клиентам не только услуги сервисов безопасности, но и производительности.

"Опубликованная информация отражает только небольшую часть клиентов Cloudflare, которые используют Cloudflare только для разрешения имен DNS или только для сервисов производительности, и поэтому не настраивали Cloudflare для защиты своих веб-серверов. Если же эти клиенты намеревались использовать Cloudflare для сервисов безопасности, возможно, они неправильно настроили параметры безопасности на своем веб-сервере или неправильно настроили параметры прокси-сервера в некоторых своих записях DNS", - сообщил Максим Мацкул.

Напомним, также недавно в СНБО предупредили о новых типах кибератак, которые могут оставить Украину без интернета.

Также мы писали, что всего за неделю хакеры совершили почти тысячу кибератак на органы госвласти Украины.