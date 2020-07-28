В Днепре мужчина избил ногами девушку за то, что она "некорректно выражалась в его адрес и в адрес его матери". Мэр города Борис Филатов пообещал вознаграждение в размере 25 тысяч гривен тому, кто поможет найти нападавшего.

Соответствующее видео появилось в соцсетях во вторник, 28 июля.

Так, на видео запечатлено, как агрессивный мужчина с ноги ударил женщину в лицо, в результате чего она упала. Один прохожий остановился, но никто не пытался помочь избитой.

В ответ на случившееся городской мэр пообещал вознаграждение из собственных средств тому, кто поможет найти нападавшего.

"Я не буду репостить видео, где подонок избивает ногами женщину на Европейском бульваре. Из личных средств объявляю вознаграждение тому, кто поможет идентифицировать падаль, изловить её и привлечь к ответственности. 25000 гривен гарантирую", написал мэр.

Ранее мы писали, что на Почтовой площади в Киеве скейтеры избили мужчину. По информации скейтеров, он был пьян и спровоцировал конфликт сам, угрожая несовершеннолетним.

Также сообщали, что в Киеве водительница троллейбуса избила пассажира из-за замечания о маске. После чего его высадили просто посреди дороги.