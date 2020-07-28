Эпидемия коронавируса в Украине и не думает идти на спад (так, за минувшие сутки диагноз подтвердился еще у 919 человек - Ред.). Причем в последнее время тревожные сообщения о вспышках Covid-19 приходят из государственных ведомств и больниц.

Последнее чрезвычайное происшествие отмечено в Виннице. Здесь в областной больнице имени Николая Пирогова заразились коронавирусом уже 25 человек, причем 14 из них - это пациенты.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал винницкий губернатор глава Сергей Борзов.

"О вспышке коронавируса в областной больнице имени Николая Пирогова. На 19.00 27 июля на 294 образцов Covid-19 уже подтверждено 25 случаев, из которых 11 - медицинские работники, 14 - пациенты.

Город Винница остается эпицентром по количеству больных в области - 1363. Именно поэтому с субботы, 25 июля, больных Covid-19 из областного центра снова начали возить в Калиновсккую больницу. Маршрут меняют минимум на неделю. Предусмотренные 81 кровать для жителей Винницы - заняты.

В течение последних суток в лабораториях ОЛЦ исследовано более 500 образцов. В 40 случаях получен положительный результат.

Поэтому, когда хочется снять маску, я вспоминаю работников больниц. Они говорят, что немного адаптировались. Просят что-то делать, чтобы больных становилось меньше. А их меньше не становится... Карантин не отменили - продлили до 31 августа. Берегите себя и родных!", - написал губернатор.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что глава налогового комитета Рады Гетманцев подхватил коронавирусную инфекцию.