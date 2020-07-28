В Министерстве обороны Украины объявили, что по состоянию на 12:00 с начала текущих суток противник один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что утром украинские позиции обстреляли в районе поселка Шумы из подствольного гранатомета. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

"Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника", - заявили в министерстве.

Также сообщается о трех нарушениях режима тишины на Донбассе со стороны противника в течение минувших суток.

Напомним, с 00:01 27 июля в силу вступили новые договоренности о перемирии на Донбассе, которые были заключены ТКГ по урегулированию конфликта. Командование операцией Объединенных сил и "народная милиция ДНР/ЛНР" накануне выпустили приказы о прекращении огня.

Также мы писали, что Командование ООС в первый день перемирия объявило об обстрелах украинских позиций на Донбассе.

А в "ДНР" заявили о том, что эти обвинения - провокации со стороны Киева.