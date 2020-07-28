В среду, 29 июля, в Украину придет атмосферный фронт северного циклона "Dana", который принесет дожди на Западе Украины, в Житомирской, Винницкой и местами в Киевской областях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко во вторник, 28 июля.

На остальной территории страны будет преобладать сухая погода. Кроме того, в Украине пока останется жара. В среду в течение дня ожидается +30...+35 градусов, в западных областях +26...+30 градусов.

В Киеве завтра местами дождь, гроза, большая вероятность осадков во второй половине дня и вечером. При этом в столице будет жарко. До +33 градусов.

Как сообщила Диденко, в четверг жара ослабнет до +26...+27 градусов. При этом до конца недели воздух в столице будет свежим - +22...+24 градуса.

"Июль дает жару, а вот начало августа совсем не будет жарким, поэтому как раз можете проветрить любимые ковры, ночью поспать на дворе или балконе, поносить минимум ткани на себе, и, у кого есть возможность, не вылезать из реки и моря", - посоветовала синоптик.

Напомним, в "Укргидрометцентре" рассказали о погоде в августе. По данным синоптиков, в среднем температура ожидается в пределах +19...+24 градусов, что на два градуса выше средних многолетних значений.

Также мы писали, сегодня в Украину вернется жара, а к среде температура поднимется до +36.