В Херсонской области 33-летний полицейский спас группу подростков, которые тонули в районе Арабатской стрелки, но погиб сам.

Об этом сообщает пресс-служба МВД во вторник, 28 июля.

По данным МВД, сотрудник Новокаховского межрайонного отдела областного управления полиции охраны поехал с женой отдохнуть на Азовское море. Супруги установили палатку возле села Стрелкового, и отправились к воде. Во время отдыха 33-летний старший сержант увидел, как группу подростков на надувных кругах волна и течение относят на глубину. После чего он, не обдумывая, бросился им на помощь, а следом за ним и другие взрослые курортники.

Подростков удалось спасти, им помогли добраться до берега, но после этого курортники заметили, что первый, кто поплыл за детьми, исчез. Его начали тоже искать, но обнаружили мертвым.

В настоящее время обстоятельства гибели полицейского выясняет следствие.

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