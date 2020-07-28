Во вторник, 28 июля, президент Украины Владимир Зеленский (который сегодня поздравил всех с Крещением Киевской Руси - Ред.) разрешил туристам из КНР временный безвизовый режим. Глава государства подписал указ № 295/2020 под названием "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Указ № 295/2020 подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР, а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма", - пояснили в пресс-службе президента.

Согласно документу, с 1 августа 2020 года и до 31 января 2021 года вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию нашей страны для граждан КНР, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

"Кабинет министров Украины должен принять меры, вытекающие из настоящего указа, который вступил в силу со дня его опубликования", - добавили в пресс-службе.

Ранее "Страна" сообщала, что Венгрия ввела двухнедельную обсервацию для туристов из Украины.