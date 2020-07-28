Леонид Кучма прекращает участие в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Владимир Зеленский поблагодарил его за работу.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, что работа Леонида Кучмы в Минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной, и отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

"Спасибо за все усилия, которые вы приложили для разблокирования Минского процесса ради достижения мира. Ваш опыт был самым важным и чрезвычайно нужным. Всегда готов услышать ваш совет в будущем", - сказал Зеленский.

Сам Кучма заявил, что за последний год работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Леонид Кучма отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

"Кучма уже второй раз покидает ТКГ. Первый раз это было на исходе правления Порошенко в 2018 году, и его уход стал символом тупика, в который вошёл минский процесс. Кучма вернулся вскоре после инаугурации Зеленского как надежда, что из тупика можно выйти. С тех пор из тупика выйти попробовали, но вскоре зашли вновь. Но сейчас вроде какие-то небольшие шажочки начали делаться (перемирие, разговор Зе с Путиным) и т.д. И вот на этом фоне Кучма вдруг вновь уходит", - комментирует ситуацию Телеграм-канал "Политика Страны".

"Страна" узнала о трех возможных причинах, по которым Леонид Кучма мог вновь решить выйти из переговорного процесса.

"Первое - состояние здоровья. Леониду Даниловичу скоро исполнится 82 года. В таком возрасте ему действительно объективно трудно выполнять далеко не самую спокойную работу в ТКГ. Второе - Зеленский и Ермак хотят поставить во главе ТКГ своего человека. Наиболее очевидная кандидатура - Резников. Хотя, не исключено, что могут быть и более неожиданные фигуры. Третье - уход Кучмы на фоне попыток Зеленского использовать минский процесс для своего пиара накануне местных выборов означает, что Кучма и его влиятельный зять-олигарх Виктор Пинчук не хотят в этом участвовать и как-то сильно помогать Зе", - сказано в сообщении.

Напомним, Кучма участвовал в переговорах по Донбассу с первых недель конфликта и был полномочным представителем Украины в ТКГ. В 2014 году он подписал от официальной украинской стороны Минский протокол. В сентябре 2018 года заявил о своем уходе с поста полпреда Украины в контактной группе по Донбассу.

А в июне 2019 года президент Владимир Зеленский снова назначил Кучму представителем Украины в контактной группе по Донбассу.